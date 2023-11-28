شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: الندوات التثقيفية تسهم فى تكوين الوعى لدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، ندوة بحضور المدرب الدكتور صلاح أبو المجد، ، جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور قنديل أن الندوة تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على رفع المستوى الثقافي والعلمي لطلابها، وتوعيتهم في مختلف مجالات المعرفة، والاستفادة من الخبرات الشابة، ويأتي ذلك ضمن الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة من أجل مصر.

و صرح رئيس جامعة حلوان "النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والإيمان بالذات"، موضحا أن مثل هذه الندوات تسهم في تكوين الوعي لدى الشباب وتهيئتهم لسوق العمل.

كما توجه الدكتور محمد حلمى رائد الاسرة بالشكر لقيادات الجامعة على دعمها الدائم للانشطة الطلابية، موضحا الدور التى تقوم به أسرة طلاب من اجل مصر فى حرصها على اقامة الفعاليات التثقيفية للطلاب ويأتى ذلك في إطار الاهتمام بطلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم والعمل على الاستماع إلى أفكار الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع تمهيدا لدمجهم في العمل التنموي والمجتمعي، مؤكدا على إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

أقيمت فعاليات الندوة تحت إشراف الدكتور محمد حلمي رائد أسرة طلاب من اجل مصر المركزية، دكتورة بسنت سيد نائب رائد أسرة طلاب من اجل مصر المركزية، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.