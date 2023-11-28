شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الربط بين استراتيجية التدريب وخطة الوزارة 2050 ورؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع تم إستعراض الخطة التدريبية لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، والإستراتيجية المقترحة للمركز ( 2023 – 2022 )، وعدد من الملفات الفنية والإدارية والهيكلية الخاصة بالمركز .
ووجه سويلم بضرورة تحقيق الترابط بين محاور الإستراتيجية المقترحة لمركز التدريب الإقليمى وخطة الوزارة 2050 ورؤية مصر 2030 ، بحيث تحقق العملية التدريبية كافة محاور إستراتيجية وخطة عمل الوزارة والدولة المصرية .
كما أكد على أهمية وضع منظومة فعالة لتحديد الإحتياجات التدريبية الفعلية لجهات الوزارة المختلفة أخذاً في الإعتبار إحتياجات وأولويات منظومة العمل بالوزارة ، بحيث يتم التركيز على عقد دورات تدريبية في مجالات ( توزيع المياه - تطهيرات المجارى المائية - تقييم المنشآت المائية - صيانة البوابات – تصميم شبكات الرى الحديث - صيانة محطات الرفع – القياسات المائية - إدارة الأملاك – إجراءات الحجز الإدارى – الرفع المساحى – تحرير محاضر التعديات – التدريب التحويلى للبحارة وسائقى المعدات ) ، بالإضافة لما يرد من جهات الوزارة المختلفة من طلبات وإحتياحات تدريبية شريطة أن تعكس هذه الطلبات الاحتياجات الفعلية لتحقيق مستهدفات الوزارة ، مع قيام مسئولي التدريب بالمركز الاقليمى للتدريب بعمل لقاءات مباشرة مع قيادات الوزارة والعاملين بالوزارة لتحديد أولويات التدريب بكل جهة بشكل فعلى .
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز الاقليمى للتدريب وكافة الجهات التي تقدم دورات تدريبية للعاملين بها لتحديد مدى الحاجة لعقد هذه الدورات طبقا للاستراتيجية التدريبية للوزارة ، ولمنع تكرار عقد نفس الدورات التدريبية فى أكثر من جهة .
كما أكد سويلم أيضاً على أهمية وضع منظومة لتحديد من سيتم تدريبهم بكل جهة طبقاً لإحتياجات العمل الفعلية بهذه الجهة وطبقاً للمهارات الإضافية المطلوب إكتسابها لتعزيز منظومة العمل بالجهة ، مع عمل تقييم للمتدربين لتحديد مدى الإستفادة من المشاركة بأى دورة تدريبية ، وأن يكون عدد وطبيعة الدورات التدريبية التي تم المشاركة بها هو أحد معايير تقييم العاملين بالوزارة عند الترقى .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز