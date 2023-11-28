شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع وفد جامعة أكستر البريطانية تبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوفد جامعة إكستر البريطانية، والذي يضم كل من البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة، والبروفيسور ألكسندرا جرباسي عميدة كلية البيئة والعلوم والإقتصاد، و بيتر كلاك رئيس الشراكات العالمية بالجامعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير، عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مُثمنًا زيادة التعاون بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية؛ لتعزيز الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين جامعة إكسترا وجامعة عين شمس الأهلية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للوزارة ، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بالجامعات الحكومية، والخاصة، والتكنولوجية، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، بالإضافة إلى الأكاديميات والمعاهد، فضلاً عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر، كأحد الروافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص للحصول على تعليم عالٍ بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية على أرض مصر، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية.

ولفت الوزير إلى أن التعاون مع جامعة إكستر البريطانية يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة لتشجيع الجامعات الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم للتعاون مع الجامعات المصرية، مع الإستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتعزيز فرص الحصول على تعليم أجنبي متميز وشهادات دولية من الجامعة الأم، فضلاً عن المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فُرص التعليم الأجنبي بجمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية وجامعة إكستر البريطانية وخاصة في المجالات ذات الأولوية والتي تخدم خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة ما يتعلق بربط التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وكذلك الاستفادة من خبرة جامعة إكستر في تعزيز التعاون مع الشركاء في المؤسسات الصناعية.

ومن جانبهم، أشاد وفد جامعة إكستر بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مثمنًا دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية للاستثمار في التعليم، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية.

جدير بالذكر، أن اللقاء يأتي في إطار جهود المكتب الثقافي المصري بلندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، في التواصل مع الجامعات البريطانية، بالإضافة إلى أن جامعة اكستر كانت أحد المشاركين في البعثة التعليمية فى سبتمبر الماضي، كما تأتى هذه الزيارة نتيجة لهذه البعثة التعليمية، والتي نظمت من قبل المكتب الثقافى المصري بلندن.