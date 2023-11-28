شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: ناشطون بكينيا يوثقون جرائم الكيان الصهيونى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرصد الأزهر، إنه إظهارًا لتعاطفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، نظّم ناشطون كينيون معرضًا للصور واللوحات الفنية بالعاصمة نيروبي لتوثيق جرائم الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة.

ووفقًا لوكالات أنباء محلية فقد أقيم المعرض في المسرح الوطني الكيني بالعاصمة نيروبي؛ حيث عكست الصور واللوحات المعروضة مشاهد من وحشية الكيان الصهيوني وممارساته اللاإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد أشرف على تنظيم هذا الحدث الثقافي والفني منظمات كينية غير حكومية بهدف دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإطلاع زوار المعرض على الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك فهم حقيقة الأوضاع في غزة.

من جانبهم فقد أعرب زوار المعرض عن حزنهم للمشاهد التي جسدتها الصور، فضلًا عما يشاهدونه عبر الشاشات منذ اندلاع العدوان الصهيوني مطلع شهر أكتوبر الماضي، واصفين تلك المشاهد بالجرائم الفظيعة الوحشية.

من جهته أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بهذه المبادرة لما تقوم به من دور في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية وإظهار لحقيقة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء في الأراضي المحتلة.