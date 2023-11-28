شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تدفق عشرات الفلسطينيين العالقين بمصر لمعبر رفح لدخول غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بتدفق عشرات الفلسطينيين العالقين بمصر لمعبر رفح لدخول غزة.

وتتويجا لجهود المصرية القطرية المكثفة والرامية الى إدخال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، دخلت الهدنة الإنسانية يومها الخامس بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها يومين إضافيين.وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر، بسبب الكارثة الإنسانية التى تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية، إلى جانب محاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، بالتوازى مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار المندوب إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى يوم الـ 23 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلا و4000 امرأة، منوها إلى أن هذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث أنها لا تشمل آلاف لم يتسن انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 33 ألف مواطن في القطاع، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة .