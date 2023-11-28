شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الطرق الصحيحة لتخزين الدواء فى المنزل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطرق الصحيحة لتخزين الأدوية فى المنزل وأثناء السفر.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم تخزين الأدوية فى المنزل عبر عدة صرق هامه تتضمن:

- حفظ الأدوية داخل عبواتها الأصلية بإحكام بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة. ​

- إذا كانت الأدوية تتطلب درجات حرارة منخفضة يتم تخزينها داخل الثلاجة. ​

- يجب إخفاء الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال. ​

- لا تحتفظ بالأدوية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية مثل: السيارة أو دورة المياه أو في أماكن تخزين المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية. ​

وعن عملية تخزين الأدوية أثناء السفر قالت هيئة الدواء يتم التخزين كالتالى :​

- احفظ دوائك بعيدًا عن أشعة الشمس في مكان بارد وجاف. ​

- احتفظ بأدويتك في عبواتها الأصلية. ​

- احتفظ بجميع أدويتك في الحقيبة التي تصطحبها معك على متن الطائرة. ​

- إذا كان الدواء يتطلب درجات حرارة منخفضة يجب وضع الدواء داخل حافظات عازلة للحرارة. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن ‏اختيار مكان تخزين الدواء ودرجة الحرارة المناسبة يساعدان في حفظه بشكل صحيح وآمن.​