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الجسم يعوض البلازما بعد التبرع خلال 48 ساعة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة مشروع تحقيق الإكتفاء الذاتى من مشتقات الدم، أن هناك برنامج منظم للتبرع الدائم بالبلازما، وتابعت ادارة المشروع: يعوض الجسم البلازما خلال 24 الي 48 ساعة بعد التبرع وبالتالي يمكن التبرع بأمان أسبوعياً .

 

وتابعت: بتبرعك بالبلازما هتستفيد وهتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر، مشيرة إلي أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن لمعرفة كافة التفاصيل عن عمليات التبرع .

 

ودعت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما للانضمام إلى برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما، وقالت "بتبرعك تستفيد وهتساعد في توفير دواء لمريض".

 

وتابعت: "لو عايز تعرف معلومات أكثر عن مزايا المتبرع المنتظم، كلمنا على 15442 أو أرسل لنا رسالة برقمك وسنتواصل معك في أقرب وقت".

 

وقالت إنه تم تشغيل مراكز التبرع بالبلازما فى 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس ومواعيد العمل من السبت إلي  الخميس: من 2 ظهراً الي 10 مساءً، من الأحد الي الأربعاء: من 10 صباحاً الي 11 مساءً.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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