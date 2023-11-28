شكرا لقرائتكم خبر عن الجسم يعوض البلازما بعد التبرع خلال 48 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت: بتبرعك بالبلازما هتستفيد وهتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر، مشيرة إلي أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن لمعرفة كافة التفاصيل عن عمليات التبرع .
ودعت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما للانضمام إلى برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما، وقالت "بتبرعك تستفيد وهتساعد في توفير دواء لمريض".
وتابعت: "لو عايز تعرف معلومات أكثر عن مزايا المتبرع المنتظم، كلمنا على 15442 أو أرسل لنا رسالة برقمك وسنتواصل معك في أقرب وقت".
وقالت إنه تم تشغيل مراكز التبرع بالبلازما فى 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس ومواعيد العمل من السبت إلي الخميس: من 2 ظهراً الي 10 مساءً، من الأحد الي الأربعاء: من 10 صباحاً الي 11 مساءً.
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