شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن للرد على استفسارات مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن يمكن الكشف المبكر عن السمنه والتقزم والأنيميا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية مجانا فى العيادات الشاملة والمستشفيات .

وتابعت الهيئة العامة للتأمين الصحى إن الحالات المصابة بأمراض السمنه والتقزم والأنيميا ممن يتم الكشف عليهم ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي إنه يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنه والتقزم والانيميا، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.