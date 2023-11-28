شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر المترو وعدد محطات كل تذكرة.. الاشتراكات بتوفر 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر المترو، وعدد المحطات التى تغطيها كل تذكرة، وكذلك اشتراكات المترو للجمهور العادى ونسب التخفيض، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة النقل، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 5 جنيهات وتصل ل 10 جنيهات، وفى النقاط التالية التفاصيل. للركوب 9 محطات، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية. للركوب 16 محطة ، سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية للركوب 25 محطة، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.

اسعار اشتراكات المترو

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز