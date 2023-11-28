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الفصائل الفلسطينية: نقدر دور مصر وقطر.. وندعو لوقف الحرب الوحشية على غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها للدورين المصرى والقطرى، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة.

وقال بيان مشترك للفصائل الفلسطينية نقلا عن القاهرة الإخبارية: "نقدر الدورين المصري والقطرى، وندعو إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة".

تابع البيان: "نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها" 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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