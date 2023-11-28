شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: نقدر دور مصر وقطر.. وندعو لوقف الحرب الوحشية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها للدورين المصرى والقطرى، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة. وقال بيان مشترك للفصائل الفلسطينية نقلا عن القاهرة الإخبارية: "نقدر الدورين المصري والقطرى، وندعو إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة". تابع البيان: "نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها"

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز