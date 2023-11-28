شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: توفير تطعيم السعار بالمركز الرئيسى والفروع التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا إن تطعيم السعار متوفر الآن بالمركز الرئيسي والفروع التابعة.

وقال المركز القومى للتطعيمات، إن داء الكلب (السعار) مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان والحيوان عن طريق اللعاب عبر العضّ أو الخدش أو اللمس المباشر للغشاء المخاطي للعين أو الفم أو الجروح المفتوحة مثلا.

وأضاف: يشكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة الفئة الأكثر إصابة بداء الكلب

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت "عبدالغفار" إلى تكثيف الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة المرض والقضاء عليه، حيث تم زيادة عدد مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش إلى 302 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تدريب الفرق الطبية بالمراكز على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر والخدش، فضلاً عن توفير اللقاحات والأمصال بكميات كافية، وتبادل المعلومات، والتنسيق المستمر مع الشركاء المعنيين، ما نتج عنه تراجع ملحوظ فى معدلات الإصابة بـ "السعار" خلال السنوات الماضية.