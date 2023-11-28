شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية ترد على منشور يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته من قبل.

وأوضحت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات.