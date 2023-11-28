الداخلية تكشف ملابسات مقتل تاجر فاكهة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل تاجر فاكهة بالقليوبية وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (تاجر فاكهة "له معلومات جنائية") بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى، وبسؤال شقيقه (عامل) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص (لا يعلم بياناته) تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.