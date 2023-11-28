رقبة معلقة في الغرفة.. تفاصيل إنهاء رجل لحياته في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة تخلص رجل خمسيني من حياته شنقًا داخل منزله في منطقة التبين جنوب القاهرة.

تبين من التحريات أن المتوفى كان مدمنًا للمواد المخدرة وتخلص من حياته بسبب دخوله في حالة اكتئاب حاد، ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.

وكان ورد بلاغ لرئيس مباحث التبين، مفاده العثور على جثة رجل متوفي داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة مواطن، 50 سنة، معلق من رقبته داخل غرفته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة المختصة، بعرض جثة المجني عليه علي الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.