بـ 2 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 20 ألف قرص تامول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة القسم، وبحوزته (20 ألف قرص لعقار "التامول" – مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.