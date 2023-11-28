النيابة تحيل سائق ونجله للمحاكمة بتهمة سرقة 119 ودية نخيل من أرض بالواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بالجيزة، عامل ووالده للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع في باقي المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالي "من حصيلة بيع المسروقات".

وضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 وديات نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما 22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة.