"ولع في عربية وتروسيكل".. عامل ينتقم من جاره بسبب خلافات بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بسيارة آخر بالفيوم بسبب خلافات الجيرة وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية) بتضرره من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز)؛ لقيامه بإضرام النيران بسيارته الملاكي وامتداد الحريق (لمركبة "تروسيكل" - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ") حال توقفهم بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما وعلل ذلك لخلافات الجيرة، نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.