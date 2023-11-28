وزير الري يؤكد أهمية وضع منظومة لتحديد الاحتياجات التدريبية لجهات الوزارة المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية وضع منظومة فعالة لتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية لجهات الوزارة المختلفة أخذا في الاعتبار احتياجات وأولويات منظومة العمل بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة موقف الأنشطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين من كافة المستويات الوظيفية للارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق مستهدفات الوزارة في خدمة المنتفعين بالوجه الأمثل، واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التدريبية.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة التركيز على عقد دورات تدريبية في مجالات: توزيع المياه، تطهيرات المجاري المائية، تقييم المنشآت المائية، صيانة البوابات، تصميم شبكات الري الحديث، صيانة محطات الرفع، القياسات المائية، إدارة الأملاك، إجراءات الحجز الإداري، الرفع المساحي، تحرير محاضر التعديات، التدريب التحويلي للبحارة وسائقي المعدات، بالإضافة إلى ما يرد من جهات الوزارة المختلفة من طلبات واحتياحات تدريبية شريطة أن تعكس هذه الطلبات الاحتياجات الفعلية لتحقيق مستهدفات الوزارة، مع قيام مسئولي التدريب بالمركز الإقليمي للتدريب بعقد لقاءات مباشرة مع قيادات الوزارة والعاملين بها لتحديد أولويات التدريب بكل جهة بشكل فعلي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطة التدريبية لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والاستراتيجية المقترحة للمركز (2023 – 2033) وعدد من الملفات الفنية والإدارية والهيكلية الخاصة بالمركز.

ووجه الوزير بضرورة تحقيق الترابط بين محاور الاستراتيجية المقترحة لمركز التدريب الإقليمي وخطة الوزارة 2050 ورؤية مصر 2030، بحيث تحقق العملية التدريبية كافة محاور إستراتيجية وخطة عمل الوزارة والدولة المصرية.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز الإقليمي للتدريب وكافة الجهات التي تقدم دورات تدريبية للعاملين بها لتحديد مدى الحاجة لعقد هذه الدورات طبقا للاستراتيجية التدريبية للوزارة، ولمنع تكرار عقد نفس الدورات التدريبية في أكثر من جهة.

كما أكد الدكتور سويلم، أهمية وضع منظومة لتحديد من سيتم تدريبهم بكل جهة طبقا لاحتياجات العمل الفعلية بهذه الجهة، وطبقا للمهارات الإضافية المطلوب اكتسابها لتعزيز منظومة العمل بالجهة، مع عمل تقييم للمتدربين لتحديد مدى الاستفادة من المشاركة بأي دورة تدريبية، وأن يكون عدد وطبيعة الدورات التدريبية التي تم المشاركة بها هو أحد معايير تقييم العاملين بالوزارة عند الترقي.