مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: نتعاون مع مصر بشكل وثيق في مجال السياحة والآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر وأ ش أ:

أكد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز أن الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تدرك أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة.

وقال جونز - في كلمته خلال منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - إنه في القاهرة التاريخية، تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة والآثار لتطوير مجموعة من الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها.

وأضاف أن القاهرة التاريخية جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة.

وتابع "إنه منذ عام 1995 استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها"، مؤكدا ضرورة إشراك القطاع الخاص في مجال الاستثمار السياحي والثقافي لأنه لديه القدرة على تطوير العملية كلها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.