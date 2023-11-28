شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فحوصات فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية تقدم كل الفحوصات الطبية المجانية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف عن السمنة والانيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية مجانا .

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن الحالات المصابة بأمراض السمنه والتقزم والأنيميا ممن يتم الكشف عليهم ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي إنه يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنه والتقزم والانيميا، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.