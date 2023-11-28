شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالبحرين تعلن إنهاء استعداداتها الإجرائية للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة المصرية لدى مملكة البحرين إنهاء استعداداتها الإجرائية واللوجستية لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية المقيمة بمملكة البحرين، وذلك للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ودعت السفارة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جميع أعضاء الجالية المصرية فى البحرين للمشاركة في التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد 3،2،1 ديسمبر القادم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت مملكة البحرين قي مقر السفارة الكائن بالمنامة.

وأكدت أن جميع المصريين المدرجة أسماؤهم في قاعدة البيانات الرقمية وفقاً للرقم القومي مدعوون للاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس للجمهورية، دون الحاجة لتسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين.

كما أوضحت السفارة المصرية أنه يمكن للمصريين المقيمين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية التصويت في المقر الانتخابي لمملكة البحرين تيسيراً للوصول إلى لجان الانتخاب والتي يبلغ عددها 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج.

ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات للمصريين في الداخل بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 12،11،10 ديسمبر على أن تعلن النتائج النهائية رسمياً يوم 18 ديسمبر 2023.