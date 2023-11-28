شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا ويعد كتمان للشهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام وتنطلق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتى يتنافس عليها كلا من "عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامه، وحازم محمد سليمان محمد عمر"، ويترقب المصريين بدء عملية التصويت التى تبدأ للمقيمين خارج مصر من يوم 1 – 3 ديسمبر المقبل على أن تنطلق عملية التصويت بالداخل من 10-13 ديسمبر.

الامتناع عن التصويت فى الانتخابات

وفى فتوى سابقة لدار الإفتاء قالت إن الإسلام حث المسلمين فى كل زمان ومكان على التحلى بالصدق والأمانة والتخلى عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولا شك أن الشورى هى الديمقراطية التى يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلى بصوته الانتخابى ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل فى شهادته بأى وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.