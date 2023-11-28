شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أول رحلة مساعدات إنسانية من الجيش الأمريكى لغزة تصل العريش قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن البيت الأبيض اليوم، الثلاثاء، أن أول رحلة إغاثة يتم تيسيرها من قبل الجيش الأمريكي، ستصل إلى مصر لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين فى غزة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن الرحلة هي الأولى من بين ثلاث رحلات إغاثة تم تسهيلها من قبل الجيش الأمريكي، وستصل إلى شمال سيناء فى مصر، بحسب ما ذكر مسئول رفيه المستوى بالإدارة الأمريكية. وتحمل الرحلات إمدادات طبية وغذاء و"مواد شتوية" مع قدوم الشتاء إلى غزة، وهذه البضائع سيتم تسليمها للمدنيين من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح المسئول، أن الرحلتين القادمتين للمساعدات الإنسانية ستكونان خلال الأيام القادمة، وكانت خمس رحلات تجارية، بدعم من الولايات المتحدة، قد نقلت بضائع إلى مصر منذ بداية الحرب على غزة، إلا أن هذه الطائرات هي الأولى من قبل الجيش الأمريكي.

وتصل الطائرات العسكرية فى ظل سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس، والتي تم مدها يومين إضافيين.

وذكرت الصحيفة أن المساعدات ستضاف إلى نحو 200 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا من أجل تقديم الوقود والغذاء والمياه لسكان القطاع.

وقال البيت الأبيض إن الزيادة فى حركة البضائع لغزة خلال توقف إطلاق النار المؤقت قد أسفر عن حاجة لإعادة ملء شاحنات المساعدات.

وقال أحد المسئولين إن حركة المساعدات خلالى الأيام الأربعة أو الخمس الماضية كانت كبيرة للغاية فى حجمها، مما يستدعى إرسال المزيد إلى العريش.

وقال المسئول إن هناك قدر كبير من البضائع فى طريقها إلى العريش من وجهات أخرى، لكن هذه مساهمة كبيرة فى لحظة تشتد فيها الحاجة إلى ملء شاحنات المساعدات.