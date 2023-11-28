شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتابع تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، من أبرزها متابعة الرئيس السيسى لتطورات العمل بمدينة العدالة، بالإضافة لمد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة ومباراة الأهلى وسموحة في الدورى العام

الرئيس السيسى يتابع تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.

تعرف على التجهيزات اللوجستية لتصويت المصريين بانتخابات الرئاسة خارج مصر

تبدأ غدًا الأربعاء، فترة الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحى الرئاسة بالخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التى من المقرر اجراءها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهى الأحد 3 ديسمبر المقبل.

وزارة الصحة: فحوصات فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية مجانا

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية تقدم كل الفحوصات الطبية المجانية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف عن السمنة والانيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية مجانا .

الفصائل الفلسطينية: نقدر دور مصر وقطر.. وندعو لوقف الحرب الوحشية على غزة

أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها للدورين المصرى والقطرى، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة.

وقال بيان مشترك للفصائل الفلسطينية نقلا عن القاهرة الإخبارية: "نقدر الدورين المصري والقطرى، وندعو إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة".

الزمالك عن الاتفاق مع التشيلى لويس سييرا لتدريب فريق الكرة: لم يحدث

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، أنه لم يتم الاتفاق مع التشيلى لويس سييرا لتولى المهمة التدريبية للفريق، بعد إقالة الكولومبى أوسوريو على خلفية تراجع أداء الفريق فى الفترة الأخيرة.

وزارة الصحة: لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم لأصحاب المناعة الضعيفة

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم لأصحاب المناعة الضعيفة، وذلك لتعزيز صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالعدوى

وصول 8 مصابين من غزة إلى معبر رفح لنقلهم للمستشفيات المصرية

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بوصول 8 مصابين من غزة إلى معبر رفح لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

أسعار الذهب اليوم.. الجرام عيار 21 يسجل 2810 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات اليوم وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2810 جنيها للجرام، وسط صعود السعر العالمي للذهب عند 2015 دولار للأونصة.

خط ساخن للرد على استفسارات مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم

قالت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن يمكن الكشف المبكر عن السمنه والتقزم والأنيميا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية مجانا فى العيادات الشاملة والمستشفيات .

وتابعت الهيئة العامة للتأمين الصحى إن الحالات المصابة بأمراض السمنه والتقزم والأنيميا ممن يتم الكشف عليهم ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

أبو الغيط يكلف بتشكيل بعثة من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل ابراهيم الذوادى – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.