شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن انطلاق الجولة الخامسة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف انطلاق فعاليات الجولة الخامسة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية، وسوف تنطلق يوم الاثنين الموافق 4 / 12 / 2023 م بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، وستكون فعاليات الجولة الخامسة للمسابقة الثقافية الكبرى بين المراكز التالية :

أولًا: مركز الثقافة الإسلامية (الإسكندرية – محرم بك) ، ويمثله:

1. مصطفى محمد حسن محمد

2. هدى عبد المجيد محمد منيسي

3. علا عبد العزيز شعبان أحمد

4. عماد سامي حلمي علي السيد

5. أمل فوزي عبد العزيز محمود

ثانيًا : مركز الثقافة الإسلامية (كفر الشيخ ) ، ويمثله:

1. فاطمة خالد فتحي الحسانين

2. ألفت شعبان محمود يوسف

3. دعاء زكي مرسي مرسي بدوي

4. أحمد فكية أحمد عبده

5. دعاء محمد أبو زيد القلشاني

ثالثًا: مركز الثقافة الإسلامية (الفيوم) ، ويمثله:

1. محمد فتحي أحمد موسى

2. عادل رفاعي علي رفاعي

3. أحمد هاشم محمد إبراهيم

4. محمد صديق عبد الباقي إبراهيم

5. جهاد أحمد عبد المنعم زيدان

رابعًا : مركز الثقافة الإسلامية (مطروح) ، ويمثله:

1. إسماعيل حميدة عبد الغني محمد

2. محمد مصطفى ياسين سلمان

3. حكمت علي محمد درويش

4. مي عادل محمد عبد المجيد

5. إيمان عبد الفتاح علي محمد

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.