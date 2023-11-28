شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الشعب الفلسطينيى لديه اعتزاز بالهوية قوية جدا وهذا متواجد أيضا فى مصر وثمار البناء فى مصرلم يلق بثماره المتوقعة بعد، وهناك نقلة نوعية كبير فى مؤشرات التنمية وهناك فجوة فى البحث العلمى نعترف بها وحاليا يتم تطوير العملية البحثية ومازال لدينا الكثير، مشيرة إلى أن العديد من العظماء الذين خرجوا من مصر نجحوا فى العديد من المجالات فالبيئة مهمة جدا لإخراج المبدعين.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الهيئة الإنجيلية أن العالم الآن يتجه للذكاء الاصطناعى ونحن لدينا الذكاء الطبيعى فالقوة الموجودة فى فلسطين مجموعة من المسلحين يحققون هزائم قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت الوزيرة خلال كلمتها أن مصر تثبت يوما بعد يوم أن لها دور فاعل واستراتيجي فى المنطقة لا ينكره أحد فهى تقف أسد مهيب فى المنطقة فدورها فى القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصرى التى تنصر المظلومين فى زمن ضاع فيه حقوق الإنسان، موضحا أن مصطلح الرئيس لسيسى المتمثل فى "الجمهورية الجديدة" يمتد لتنمية البشر والاستثمار الاجتماعى وتعزيز مناهج العمل والإنتاج ودمج فئات المجتمع فى العملية التنموية وكل منا لديه مسؤلية ومسائلة والمبادرات الأخيرة مست أهالينا فى الصعيد وفى الريف فهى تشهد طفرة حقيقية فى مواقع عدة.

واشارت الوزيرة إلى التعليم العالى زادت ميزانيته إلى 112% وعملت على إصلاح التعليم وإصلاح أربع مليون فدان وتنمية البترول والبتروكيماويات وإنشاء إسكان اجتماعى للفئات الفقيرة والمتوسطة وإنفاق 4 مليار لتطوير خدمات الكهرباء وميتة الشرب.