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اجتماع في الدوحة لمناقشة تمديد الهدنة بغزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ذكر مصدر مطلع، أن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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