اجتماع في الدوحة لمناقشة تمديد الهدنة بغزة

ذكر مصدر مطلع، أن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012