مدير بعثة الوكالة الأمريكية: تطوير القاهرة يمكِّن مصر من المنافسة بالسياحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

قال شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الحكومة الأمريكية تعي جيداً أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف جونز، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بمنتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، أن السياحة تساعد على خلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة.

وأوضح مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أن تطوير القاهرة التاريخية، يساعد البلاد على المنافسة بمجال السياحة العالمية.

وأوضح شون جونز أن السياحة تساعد على جذب ملايين من فرص العمل، مشيرًا إلى وجود تعاون بين وزارة السياحة والوكالة الأمريكية؛ بهدف تطوير مجموعة من الممتلكات التي يتاح الاستثمار فيها؛ لمواكبة المنافسة العالمية بمجال السياحة.