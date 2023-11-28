غرفة شركات السياحة: إخطار الأعضاء بالاشتراطات الصحية الخاصة بموسم الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ذكرت غرفة شركات السياحة أنها أرسلت كتابًا دوريًا لكافة شركات السياحة المصرح لها تنظيم الحج هذا العام، تضمن كافة الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة المصرية الخاصة بموسم الحج والمواطنين الراغبين في السفر للحج هذا العام.

وأوضحت الغرفة -في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار استعداد قطاع السياحة لموسم الحج وتنفيذًا لتعليمات وزارة السياحة والآثار بضرورة التزام الشركات والحجاج بكافة الاشتراطات الصحية لموسم الحج سواء الصادرة من وزارتي الصحة المصرية أو السعودية؛ حرصًا على سلامة جميع الحجاج المصريين.

وأضافت أن الاشتراطات الصحية الواردة من وزارة الصحة المصرية تضمنت عدم التصريح بالسفر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم (1445 هـ) لمرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة وحالات السمنة المفرطة المرضية والحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب والأوعية الدموية ـ التليف الكبدي ـ الأورام - السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة والأمراض النفسية والزهايمر) طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات المطلوبة لموسم الحج، فقد أكدت وزارة الصحة أنها تشمل تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولاتزيد على 5 سنوات، والتوصية بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

وفي السياق، تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، وأكدت غرفة السياحة أن تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين مفتوح حتى 4 يناير المقبل حيث سيغلق في هذا اليوم باب تسجيل المواطنين استعدادًا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج.

وناشدت الغرفة المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي بالتوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات ومدن الجمهورية والبعد تمامًا عن السماسرة والوسطاء؛ ضمانًا لحقوق المواطنين وحرصًا على راحتهم وسلامتهم.