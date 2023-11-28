أطنان سكر وأرز وعلب سجائر.. حملات مكثفة ضد محتكري السلع بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شن جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقة (شبرا) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

وأعلن الجهاز، أنه تم توجيه كل مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

وأكد أبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق.

وشدد على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن "حماية المستهلك" لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدًا إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفي هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات)، فيما قام مأمورو الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة للجهاز وحلها ميدانيًا.

وبناءً على هذه التوجيهات، تم المرور والتفتيش على الأسواق التجارية في نطاق شبرا، بالإضافة إلى توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وطرق التواصل حال البلاغات والشكاوى عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرًا، وتنوعت المخالفات بين: عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

يأتي ذلك، فيما واصلت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبرى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 128 محضرًا على مستوى المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و2.1 طن سكر بقنا، وتنوعت المخالفات بين: عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:

- 38.1 طن سكر (حجب عن التداول).

- 346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي).

- 1.8 طن مصنعات لحوم (غير صالحة للاستهلاك الآدمي).

- 2.1 طن أرز (مجهول المصدر).

- 1.5 منتجات غذائية (مجهول المصدر).

وأهاب رئيس الجهاز، بالتجار والموردين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، مع تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين، ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا من 9 صباحًا حتى 10 مساءً، أو عبر خدمة الواتس أب (01577779999).