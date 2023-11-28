قبل انطلاقها الجمعة.. الخليج 365 يُجيب عن 7 تساؤلات بشأن انتخابات الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنطلق الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، بداية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

ويُجيب "الخليج 365" عن كل الاستفسارات التي تخص عملية الاقتراع بالخارج وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي.

س: هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟

ج: لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب اعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س: كيف تتم عملية التصويت؟

ج: يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها الى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

س: هل من الضروري وجود جواز السفر عند التصويت؟

ج: للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س: ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

ج: تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية.. فهل يمكنني الإدلاء بصوتي باستخدامها؟

ج: لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

س: لم يسبق لي استخراج بطاقة رقم قومي.. فهل يمكنني الإدلاء بصوتي؟

ج: لا، لكن عند استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومي ومازال ساري يحق لك التصويت.

س: أدليت بصوتي في أحد اللجان خارج مصر، هل يحق لي إعادة الإدلاء بصوتي في لجنة أخرى من اللجان خارج مصر؟

ج: لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.