إحباط صفقة مخدرات بـ21 مليون في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجهت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة ضربة موجعة لتجار المخدرات بإحباط ترويج صفقة قدرت بـ21 مليون جنيه.

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط 4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 14 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 3,500 لمخدر البودر – 15000 قرص مخدر) وسيارة وقطعتي سلاح أبيض – نظارة ميدان - 4 ميزان حساس – مبالغ مالية).

اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ21 مليون جنيه.