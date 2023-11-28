مارسا العلاقة المُحرمة على جثته.. "أماني" خدرت زوجها وسلمته لعشيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لم يكن "سليمان" يعلم حينما تقدم لخطبة "أماني"، أنها ترتبط بعلاقة عاطفية بآخر، ولم يتخيل أنه سيلقى مصرعه على يدهما ليتمكنا من البقاء معا دون مضايقات.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل مُحاسب على يد زوجته وعشيقها في محافظة الشرقية.

المجني عليه "سليمان. م. إ" 34 سنة، مُحاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مُقيم بقرية "منشأة قاسم"، أما المتهمين فهما زوجته "أماني" ربة منزل وعشيقها "رضا".

مطلع عام 2104، تزوج المجني عليه، المتهمة الأولى، وأقاما في الطابق الأرضي بمسكن أسرة الزوج في إحدى قرى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، رُزقا بطفل. كانت حياتهما تسير على وتيرة واحدة، الزوج يقي يومين في عمله بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لمدة يومين، وييقضي باقي أيام الأسبوع مع زوجته وطفله.

في يوما ما استغلت الزوجة غياب زوجها عن المنزل، واتصلت بعشيقها، وبمرور الوقت عادت علاقاتهما كسابق عهدها، والتقايا مرارا، أثناء مبيت الزوج في عمله.

حتى اليومين اللذين يقضيهما الزوج في منزله، لم يرحماه وكانت الزوجة تدس مخدرا له وتستقبل زوجها ويقيمان العلاقة المُحرمة.

بعد مرور ثلاث سنوات على زواجهما، سمعت والدة الزوج، زوجته تحدث عشيقها هاتفيا، عنفتها وطردتها من المنزل، وكاد الأمر أن ينتهي بالانفصال لولا تدخل أقارب الزوجة وتعهدهم بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

الخميس 12 يوليو 2018، عاد الزوج من عمله بعد مبيت يومين خارج المنزل، وبعد انتهائه من العلاقة الحميمية مع زوجته، أعدت له كوب نسكافية، وعندما تأكدت من غيابه عن الوعي بفعل المخدر، هاتفت عشيقها وطالبته بالمجيئ للتخلص من الزوج.

الخامسة والنصف فجر الجمعة، حضر العشيق، فأشارت له الزوجة نحو غرفة النوم: "أدخل خلص عليه على السرير"، ثم قامت بتشغيل غسالة الملابس حتى لا يسمع أحد صوت استغاثات الزوج.

أجهز العشيق على الزوج، مُهشما رأسه بعصا خشبية، وعندما تأكد من وفاته، قامت الزوجة بتغطية رأسه ببنطال، قبل أن يضعها العشيق في جوال تمهيدا للتخلص منها في ترعة الشراقوة التي تبعد عن مسرح الجريمة ب 2 كم.

حتى لا تطفو الجثة على سطح الماء، ربط المتهم، الضحية بحجارة

العاشرة صباح نفس اليوم، أخبرت الزوجة شقيقة زوجها، بخروجه من المنزل دون علمها، مدعية عدم معرفتها بمكان تواجده، فحررت أسرته محضر بغيابه.

وفي وقت لاحق تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم، من أحد الأهالي بالعثور على جثته.