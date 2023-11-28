إغلاق شارع حسن مأمون لتنفيذ مشروع مونوريل (تحويلات مرورية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ما يستلزم الغلق الكلي (لشارع إمتداد حسن المأمون بالقاهرة "مسافة محددة")، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءًا من الساعة 12،05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحاً، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان (28- 29/11/2023)، وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع إمتداد حسن المأمون على النحو الآتى:

- القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش واستكمالاً بشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

- القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

- القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.