شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والري ندوة توعية مائية بمدرسة خالد كمال عثمان بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع ادارة التنمية المستدامة بالتربية والتعليم ، و ندوة بكاتدرائية البشارة والملاك غبريال بالإسكندرية.

‎وتم خلال الندوتين استعراض الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها وتبني السلوكيات الإيجابية بما يساهم في الحفاظ على المياه.

كما تم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية ، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث .

أوضحت الوزارة أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .