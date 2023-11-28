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إحباط محاولة راكب تهريب عملة فى مطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مالك مركز تجميل وزوجته - مقيمان بمحافظة القليوبية) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملة محلية " مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.. وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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