إحباط محاولة راكب تهريب عملة فى مطار القاهرة

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مالك مركز تجميل وزوجته - مقيمان بمحافظة القليوبية) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملة محلية " مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.. وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

محمد يوسف

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