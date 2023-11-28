شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 73 مخالفة سير عكس الاتجاه بطريق بلبيس العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الأجهزة الأمنية حملة مرورية إستهدفت طريق (بلبيس/ العاشر من رمضان) بالشرقية لضبط كافة المخالفات وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب عدد 818 رخصة متنوعة - ضبط 351 مخالفة مرورية متنوعة - ضبط عدد 73 مخالفة سير عكس الإتجاه).. كما قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة وتوسعة وإنارة الطريق المشار إليه. وجارى استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

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