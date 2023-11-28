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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :

-الطماطم بـ 9.5 جنيه .

-البطاطس بـ 18.5 جنيه.

‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.

-البصل الأحمر بـ 26 جنيها.

-الكوسة بـ16  جنيها

-الجزر بـ 11.5جنيه.

بطاطا بـ10 جنيهات

-الخيار بـ 16 جنيها.

-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .

‏-الليمون بـ 12 جنيها.

-جوافة بـ 21 جنيها.

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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