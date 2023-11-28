شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية : -الطماطم بـ 9.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه. ‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 11.5جنيه. بطاطا بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها. -جوافة بـ 21 جنيها. -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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