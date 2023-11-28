شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالإمارات: حافلات لنقل أبناء الجالية لمقرات اللجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات والمستشار القانوني لغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، استعدادات الجالية المصرية في الإمارات واستعدادات الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات، لـ"الخليج 365"، إنه تم العمل على تشكيل فريق عمل رئيسي وفرق عمل فرعى مشكلين من أعضاء مجلس الإدارة والكثير من الشخصيات العامة والبارزة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا للعرس الانتخابى المقبل، وذلك عبر تحديد نقاط التقاء لتجميع الناخبين فيها في كل من إمارة أبوظبي ومدينة العين وترتيب وسائل نقل تتولى نقل الناخبين من هذه التجمعات إلي مقار اللجنة العامة للانتخابات في السفارة المصرية بأبوظبي وإعادتهم لنفس أماكن تجمعهم.

وأضاف أنه كذلك الحال في دبي والامارات الشمالية سيتم تحديد نقاط تجمع في كل من دبي بمنطقة القصيص ومنطقة البراحة والشارقة بمنطقة التعاون والزيد وخورفكان ودبا الحصن وعجمان في منطقة النعيمية وأم القيوين و رأس الخيمة والفجيرة ودبا الفجيرة وترتيب وسائل النقل لنقل الناخبين من نقاط التجمع إلى اللجنة العامة للانتخابات في القنصلية المصرية في دبي وإعادتهم لذات المقار بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا على تجهيز فيديوهات قصيرة لحث المصريين على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لنشرها على جروبات الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي وتتضمن بيان مكاني لموقع اللجان الانتخابية في أبوظبي ودبي للذين يقودون سياراتهم الخاصة أو سيارة الأصدقاء خاصة من الامارات الشمالية .

وتابع : تم الوضع في الاعتبار ترتيب الأعلام وصور الرئيس لتزويد الناخبين بها عند ارتياد وسائل النقل للظهور بصوره مشرفة ومعبرة عن الوحده والتضامن، وأيضا التنسيق مع الجهات الأمنية لأي ظرف عارض يمكن أن يعوق أو يؤثر على سير العملية الانتخابية، موضحا أن فرق العمل ستظل في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.