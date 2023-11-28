شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تبادل أسماء 10 إسرائيليين و30 فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر مقرب من حركة حماس، بتبادل قوائم تضم أسماء عشرة محتجزين إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكان مصدر مطلع، قال لقناة القاهرة الإخبارية، إن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.