شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 220 طائرة نقلت أكثر من 5500 طن مساعدات لغزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.
والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.
والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.
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