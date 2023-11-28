شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية غزة: نعمل على إزالة 40 ألف طن نفايات صلبة من مدن وشوارع المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسنى مهنا متحدث بلدية غزة، إن الخدمات الأساسية فى البلدية تعطلت جراء العدوان الإسرائيلى، مشيرا إلى أن الهدنة فى قطاع غزة كشفت حجم الدمار الكبير فى المدينة بعد تدمير أحياء سكنية بشكل كامل.

أضاف متحدث بلدية غزة فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن كبيرة من مياه الصرف الصحى تسربت إلى بحر مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال الخطوط الناقلة، مؤكدا العمل على إزالة نحو 40 ألف طن من النفايات الصلبة التى تتكدس فى مدن وشوارع غزة.