شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رئيس الاستخبارات الأوكرانية تتعرض للتسمم بمعادن ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نُقلت ماريانا بودانوفا زوجة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، إثر تعرضها لـ "التسميم بمعادن ثقيلة".

وبحسب موقع سكاى نيوز، الزوجة تخضع حاليا للعلاج من أجل "إنقاذ حياتها".

وذكرت مصادر عسكرية أن هذه المواد لا تستخدم بأي شكل من الأشكال في الحياة اليومية أو في الشؤون العسكرية، موضحة أن وجودها يشير إلى "محاولة تسميم متعمدة".

وقال كيريل بودانوف في وقت سابق إنه نجا من 10 محاولات اغتيال، إحداها كانت بهجوم صاروخي استهدف مكتبه في كييف قبل بضعة أشهر.

والعديد من المعادن كالحديد والزنك مثلا تعد ضرورية للجسم ليؤدي وظائفه بالشكل الصحيح لكن بكميات قليلة جدا.

وقد يحدث التسمم نتيجة للتعرض الصناعي والمهني لهذه المعادن، أو تلوث الهواء أو الأطعمة وغيرها.