شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات من وزارة التعليم استعداداً لانتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر
- وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحهيز 8563 مدرسة كمقار للجان انتخابات الرئاسة 2024.
- تقوم المديريات التعليمية حاليا بالتأكد من صيانة هذه المدارس لتظهر بالشكل اللائق.
- حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة انعقاد الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.
- يتم وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم.
- حصول طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات على إجازة خلال فترة الانتخابات فقط.
- انتظام الدراسة فى باقى المدارس أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
- وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.
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