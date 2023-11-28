زيارات استثنائية واحتفالات.. الداخلية تشارك السيدات بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية عدد من المبادرات؛ لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية، بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

ونظمت وزارة الداخلية، زيارات لعدد من المستشفيات ودور استضافة وتوجيه المرأة وكذا دور رعاية المسنات وتوزيع هدايا عينية عليهن، بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

كما تم تنظيم احتفالية لـ (20) سيدة من نزيلات إحدى دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم بمقر نادي الشروق لضباط الشرطة بالمعادي.

كما تقرر فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بدءً من يوم 25 نوفمبر ولمدة أسبوع مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان وذلك تنسيقاً والمجلس القومي للمرأة.

وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وتقرر منح جميع النزيلات (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة، حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي وتفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.