تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات بينهم بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات مالية بمنشأة القناطر، لجلسة 23 ديسمبر؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم عبد المجيد وسالم عبد العزيز ومحمد سليمان محمود وأمانة السر صبحي عبد الحميد وعصام حسين.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "عبد الكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمة القتل العمد وحيازة بندقية آلية بدون ترخيص.