ضبط 56 متهمًا بحوزتهم 55 سلاح ناري و33 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار في المواد المخدرة واستهداف وضبط مرتكبيها بمديريات أمن (أسوان – أسيوط – دمياط).

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 56 متهمًا بحوزتهم (22 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 13 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين".

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.