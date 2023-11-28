"تهديد بالأسلحة وطرد من البيت".. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن ادعاء (إحدى السيدات - مُقيمة بكفر الشيخ) بقيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على منزلها ومحتوياته وطردها تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ من (مالك محل هواتف محمولة "زوج الشاكية") بتضرره من قيام (مالك محل قطع غيار سيارات) بطرده من منزله الكائن بدائرة المركز والاستيلاء على محتوياته.

باستدعاء المشكو في حقه وسؤاله نفى ما نُسب إليه، وقرر بأن شقيقه يعمل "خارج البلاد" وقيامه بشراء ذات المنزل بتاريخ 7-8-2021من (تاجر دواجن– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وقام بسداد جزء من ثمنه والباقي على أقساط، إلا أنه حدثت خلافات مالية بينهما، فقامت زوجة البائع ببيع ذات المنزل مرة أخرى لزوج الشاكية، ولدى توجه المشكو في حقه للمنزل تصادف تواجد الشاكية وزوجها فحدثت بينهما مشادة كلامية تبادلوا خلالها التعدي بالسب.

ولم يستدل على ما ورد بالشكوى بشأن ادعاء الشاكية بقيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على منزلها ومحتوياته وطردها تحت تهديد السلاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الأطراف على النيابة العامة للتحقيق.