شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: منتدى أوزباكستان أتاح فرصة لتبادل الخبرات بين دول التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر إلى منظمة التعاون الإسلامي وإلى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الهام الذى اتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفى الوصول الى المواقع القيادية ومواقع اتخاذ القرار.
وقد شارك في المنتدى ممثلون عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلون عن المنظمات الدولية، والمسؤولون في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، لتنمية المرأة، ومكتب الأمم المتحدة وهياكلها في أوزبكستان، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنية مع قضايا الأسرة والمرأة.
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