شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين المنطقتين الزرقاء والخضراء فى قمة المناخ Cop28 بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تنظيم COP28 بمدينة اكسبو دبى فى دولة الإمارات الشقيقة بداية من الخميس 30 نوفمبر وتمتد حتى 12 ديسمبر 2023 في منطقتين مميزتين تسمى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء.

فى هذا التقرير نرصد الغرق بين كلا من المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء.

أولا المنطقة الزرقاء

المنطقة الزرقاء هي موقع تديره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهو مفتوح فقط للمشاركين المعتمدين لدى الأمم المتحدة. يوجد نظام تسجيل إلكتروني للاعتماد. الأشخاص الذين يمكنهم حضور المنطقة الزرقاء هم: قادة العالم، وممثلو 198 طرفًا (دولة)؛ المراقبون الرسميون (وكالات الأمم المتحدة؛ المنظمات الحكومية الدولية؛ المنظمات غير الحكومية)؛ ووسائل الإعلام.

وسوف تستضيف المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعين من المؤتمر، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي، والمركز العالمي للعمل المناخي، والأجنحة، وأحداث الرئاسة، ومئات الأحداث الجانبية، بما في ذلك حلقات النقاش، والموائد المستديرة، والفعاليات الثقافية.

ثانيا المنطقة الخضراء

في حين أن المنطقة الزرقاء مغلقة أمام الأفراد غير المعتمدين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن المنطقة الخضراء تتم إدارتها وتسليمها من قبل رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وهي مفتوحة للجميع، وهو يوفر منصة لمجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعات الشباب والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسكان الأصليين لإسماع أصواتهم وتعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي.

ستحتوي المنطقة الخضراء على برمجة محتوى منسقة، تتماشى مع الأيام المواضيعية والمؤتمرات وحلقات النقاش والمحادثات والعروض التقديمية والمزيد.

وسيكون بها أيضًا مركز للشباب - مكان للشباب للمناقشة والتعاون والتواصل بشأن حلول تغير المناخ، كما سيستضيف مركز المجتمعات المدنية العروض التقديمية والأنشطة والمناقشات حول الدور الذي تلعبه المجتمعات المدنية في حلول تغير المناخ، وسيكون هناك أيضًا برامج فنية وثقافية توضح تغير المناخ والحلول من خلال الوسائط الفنية المختلفة، إضافة إلى أنه سيكون هناك أيضًا ثلاثة محاور محورية متميزة للرعاة والشركاء لعرض الأفكار والحلول والابتكارات.